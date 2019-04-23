Біля берегів Австралії знайшли потоплений в роки Другої світової корабель

За 100 км від австралійського штату Вікторія, археологи виявили на дні моря корабель, який під час Другої світової війни був потоплений японської субмариною.

Згідно з інформацією видання, військово-морський вантажний корабель SS Iron Crown був знайдений через 77 років після аварії. Це єдиний корабель, який був потоплений торпедою в межах штату Вікторія. Корабель довжиною 100 метрів було виявлено у вертикальному положенні на глибині 700 метрів. Згідно з попередніми даними, носова частина, перила, якірні ланцюги і якорі судна добре збереглися.

За словами вчених, судно було знайдено з допомогою гідролокаторів і камери, в яку опускали на морське дно.

В Австралії цю знахідку вже назвали “подією національного значення”.

Варто відзначити, що в 1942 році корабель ВМФ Австралії SS Iron Crown перевозив руду з Південної Австралії в Новий Південний Уельс. Під час проходження протоки Басса, судно було торпедоване японської підводним човном і затонуло протягом 60 секунд. В результаті аварії загинуло 38 членів екіпажу, 5 осіб змогли вижити.