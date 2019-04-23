Зловмиснику, який збив патрульну та викрав автомобіль поліції, оголошено про підозру

За погодження Київської місцевої прокуратури №10 зловмиснику, який на вул. Хрещатик заволодів поліцейським автомобілем та збив жінку-інспектора поліції, оголошено підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Встановлено, що 21 квітня поточного року 20-річний уродженець Рівненської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити, скоїв на неї наїзд та втік.

У ході переслідування працівники поліції заблокували та затримали правопорушника на вул. Залізничне Шосе.

На даний час місцевою прокуратурою до Шевченківського райсуду столиці скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.