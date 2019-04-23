«Це правильно, а не погано»: Волкер підтримав бажання Зеленського провести прямий діалог з Путіним

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер підтримує прямий діалог переможця другого туру президентських виборів в Україні Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Так, Волкер зазначив, що поділяє позицію Зеленського про конфлікт на Донбасі, про те, що ні в кого немає реального відповіді, як зупинити президента РФ Путіна, але необхідно продовжувати переговори для досягнення перемир’я.

«Я думаю, що те, що він сказав про конфлікт і про своєму підході, є абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього», — заявив Волкер.

На думку спецпредставника США, для України і Росії важливі безпосередні переговори.

«Тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним — це правильно, а не погано», — додав він.

Крім того, Волкер вважає, що перемога Зеленського на виборах може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

«Будемо сподіватися, що це, оскільки це новий президент, просто можливість для нового старту діалогу, хоча в зміні потребує саме позиція Росії щодо вторгнення і окупації територій», — підкреслив Волкер.

Раніше Волкер запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський з перемогою привітали канцлер Німеччини Агнела Меркель і президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Євроради Дональд Туск і ряд інших політиків. А президент Польщі Дуда крім привітань запросив Зеленського в Польщу.

Крім того, свої привітання Зеленському надіслав екс-президент України Віктор Янукович. У свою чергу, спікер штабу Зеленського заявив, що їх команда обійдеться без привітань і підтримки Януковича.

У той же час, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, коментуючи перемогу Зеленського на президентських виборах, зазначив, що його ще рано вітати з перемогою.