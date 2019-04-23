Понад 90 членів виборчих комісій померли в Індонезії від перевтоми. Там пройшли найбільші вибори у світі

Щонайменше 91 член виборчих комісій помер і 374 потрапили в лікарню після загальних виборів в Індонезії. Раніше повідомлялося про 54 померлих і 32 госпіталізованих.

Будиман запропонував виплатити сім’ям померлих та постраждалих компенсації в розмірі від 30 до 36 мільйонів індонезійських рупій (близько 2100-2500 доларів). Крім того, він пообіцяв знизити навантаження на членів виборчих комісій.

Також від перевтоми і пов’язаних з ним дорожніх аварій під час і після виборів померли 15 поліцейських по всій країні.

Президент Індонезії Джок Видодо висловив співчуття сім’я загиблим членів виборчих комісій і поліцейських. Він назвав їх «борцями за демократію».

17 квітня в Індонезії пройшли найбільші в світі одноденні вибори. Жителі країни обирали президента, депутатів двох палат парламенту, а також членів законодавчих органів провінцій та округів. По всій країні було відкрито більше 800 тисяч виборчих дільниць. Явка сягнула 82% з 192 мільйонів осіб, що мають право голосу. Офіційні результати виборів будуть оголошені не пізніше 22 травня.