Мирослав Продан, «справа голови ГФС» та основні замовники

Але про нього сьогодні майже не говорять. Згадують лише зрідка – з метою дорікнути уряду Володимира Гройсмана у потуранні корупції. Однак при цьому навмисно замовчується, що справа Продана закінчилося повним провалом боку звинувачення. А сама історія екс-керівника фіскальної служби — дуже яскрава демонстрація того, чим може закінчитися спроба піти проти схем на митниці, які кришує Служба безпеки України.

Однак закриття справи стало швидше подарунком підлеглим Назарія Холодницкого, а не Мирославу Продану. Коли Конституційний Суд оголошував своє рішення, від справи колишнього керівника фіскальної служби мало що залишилося. Ще восени 2018 року САП демонструвала впевненість у переможному завершенні процесу. А минуло кілька місяців, і до кінця лютого 201-го прокурори несподівано виявили, що їм немає з чим йти до суду, зібрана доказова база виявилася нікчемною. Вони навіть попросили Солом’янський районний суд Києва продовжити термін розслідування ще не три місяці.

Нікчемним став навіть основний козир антикорупційних прокурорів – листування в месенджері, в якій Мирослав Продан нібито обговорює зі своїм кумом Максимом Павицким покупку нерухомості в Києві за 6,7 мільйона і двох будинків у Туреччині за 78 мільйонів гривень. Листування на повірку виявилася сфабрикованою. Експертиза визнала, що флешка, на якій зберігалися записи з месенджера, не може бути доказом у суді. На ній виявилися файли, записані вже після вилучення носія при обшуку. А незабаром і експертиза смартфона кума Продана, проведена на замовлення САП в Ізраїлі, показала, що такий листування не існувало в природі.

Отже, свідки спростували причетність Мирослава Продана до купівлі нерухомості. Листування на флешці виявилася фальшивкою, а підставні власники нерухомості — абсолютно реальними бізнесменами, готовими публічно і з документами в руках захищати своє майно. Абсолютно очевидно, що справа Продана було розіграно як спецоперація. Але хто і з якої причини «замовив» колишнього головного фіскала? І чому Продана продовжили «наздоганяти» навіть після відходу з посади?

Мирослав Продан і оточення президента Петра Порошенка

Але Гройсмана повернули в команду президента. Повернули технологічно і за класичними канонами Банкової: прем’єра почали закидати брудом. Раптово СБУ зацікавилася, чи правильно розмитнили «мерседес», які купила дружина Володимира Гройсмана. Паралельно згадали стару історію про нібито підробленому дипломі прем’єр-міністра. І щоб іншим неповадно було – почали бити по всьому оточенню Гройсмана.

Мирославу Продану пригадали «горіхове справа». Після низки обшуків в Головному управлінні Вінницької ГФС в липні 2018 року був затриманий її голова Руслан Осмоловський. Це колишній перший заступник Мирослава Продана, коли тій ще керував Вінницької ГФС і накрив схему нелегального експорту горіхів. Справа стосувалася подій 2015 року. Відкрито воно було на основі заяв представників компаній під «дахом» бандитських угруповань. Уповільнений характер справи не мав взагалі ніяких перспектив завершитися хоч якимось вироком, але звідки-то треба було взяти цифру в 300 мільйонів зібраних «відкатів» з підприємців, щоб потім ставити Мирославу Продану купівлю нерухомості та реєстрацію її на Павицкого. Так, СБУ довелося трохи «покреативити» — створити подобу якоїсь листування в месенджері між керівником ГФС і його кума-бізнесмена. Зрозуміло, що шиту такими білими нитками справу потім з гуркотом розвалиться в суді (що і сталося). Але для гучного скандалу і підриву репутації «норовливого» прем’єра Гройсмана історія підходила в самий раз.

Мирослав Продан і контрабандист Альперін

Про господаря контрабандної Одеси Вадима Альперине, находившем «спільну мову» з усіма начальниками митниці, широка громадськість дізналася лише після приходу Мирослава Продана на посаду керівника ГФС і призначення на Одеську митницю Олександра Власова (нині — в. о. голови ГФС). Правоохоронні органи вже неодноразово підозрювали одеського бізнесмена в ухиленні від сплати податків і митних махінаціях, але Альперіну все сходило з рук. А ось з Проданом і Власовим домовитися йому не вдалося: то вантажі перестали оформлятися в Одесі, то митниця відмовилася занижувати митну вартість товару. Контейнери з тканиною, одягом, взуттям та іншим ширвжитком, які приходили з Китаю, Альперін почав возити на інші регіональні митниці і паралельно організував спритну схему за участю суддів.

Представники компаній-«прокладок» Альперіна, у більшості випадків – так звані фірми-одноденки з підставними директорами, заповнювали декларації, в яких вказували значно занижену вартість товару. Наприклад, «чоловічі куртки на синтепоні з синтетичних волокон» декларувалися по $0,5 за кілограм при середній вартості в $9,50. Або «светри жіночі з синтетичних волокон» — по $0,5/кг при середній ціні в $7,5. На митниці такі декларації відмовлялися приймати і наполягали на декларування інший, реальної вартості товару. Фірми ж користувалися правом оскаржити протягом 90 днів митну вартість в суді, закріпленим статтею 55 Митного кодексу України, та вносили на рахунки митниці відповідні фінансові гарантії. Далі компанії-імпортери зверталися в суд, і кожен раз розгляд позовів фірм з орбіти Альперіна проводили одні і ті ж судді. Рішення митниці скасовувалися, імпортер отримував назад фінансову гарантію, а товар митниця вже була зобов’язана розмитнювати за заниженою вартістю.

В бюджет, в підсумку, потрапляли копійки. А скільки на такому «кривосуддя» заробляв Альперін? Коли в жовтні 2017 року НАБУ спільно з ГФС заарештувало рахунки фірм-імпортерів на 450 мільйонів гривень за підозрою у ввезенні товарів в Україну за заниженими цінами, у короля контрабанди знайшлися аж 800 тисяч доларів на хабар керівнику головного підрозділу детективів Андрію Калужинскому, щоб залагодити справу. Але Альперін попався на гачок агента НАБУ Євгена Шевченка і був заарештований.

Очевидно, що мрією Альперіна було прибрати з ГФС Мирослава Продана, якого він не без підстав міг вважати однією з причин ударів по своєму бізнесу. Наші джерела в ГФС стверджують, що креативна ідея з «листуванням», яку нібито витягли з месенджера в телефоні Продана, належить фахівцям служби безпеки контрабандиста. Навряд чи в СБУ могли так красиво і професійно сфабрикувати фейк. Чекісти мислять в основному одновимірно – увірватися з обшуком і радісно знайти за шафою дві мічені стодоларові купюри.

Мирослав Продан, Генпрокуратура і контрабандист Сердюк

Локомотивом з розкручування справи проти Мирослава Продана на перших етапах виступив генпрокурор Юрій Луценко. Влітку 2018 року у нього спалахнув конфлікт як з Гройсманом, так і з Проданом.

По-перше, в червні Одеська митниця заарештувала велику партію контейнерів контрабандиста і співробітника ГПУ за сумісництвом Сергія Сердюка, якого Юрій Луценко особисто подає в прокуратуру в 2016 році. Використовуючи рішення ручного прокурора і зв’язку в податковій міліції, Сердюк вивіз заарештовані контейнери, але в підсумку був заарештований. Бізнес-імперія, яка спиралася на підтримку ГПУ, опинилася під ударом.

По-друге, Юрію Луценку дуже не сподобалася ідея Володимира Гройсмана посилити контроль за роботою митників у пунктах пропуску підрозділами Нацполиции. Адже в таких умовах значно послаблювалася вплив як Генпрокуратури, так і СБУ на процеси на митниці, з року в рік приносять «кураторам» надзвичайні доходи.

Наші співрозмовники в силових структурах і ГФС не виключають, що справжня причина замовного справи проти Мирослава Продана може лежати десь на перетині політичної гри «повернути прем’єра в «лоно Банкової», кримінальних інтересів одеських контрабандистів і далеко не правоохранной діяльності керівництва Генпрокуратури.

Автор: Микола Шматко