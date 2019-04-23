Виталий Кличко хочет провести следующий бой Усика в НСК “Олимпийском”

Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко, прокоментировал возможность Александра Усика провести поединок на НСК “Олимпийском” во время интервью с изданием Сегодня, сообщает сайт Zrada.today.

На вопрос, есть ли шанс у Усика провести бой в Украине, Виталий Кличко ответил:“Нет ничего невозможного. Если Александр будет драться в супертяжах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, “Олимпийский” будет полный!”

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Стоит отметить, что следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперник – Карлос Такам.

Экс-чемпион также рассказал о том, что у Усика не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов.