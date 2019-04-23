У Люксембурзі помер 98-річний герцог

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив у вівторок, 23 квітня, про смерть свого батька – великого герцога Жана, у віці 98 років.

“З великим сумом повідомляю вам про смерть мого улюбленого отця, його королівської високості великого герцога Жана, який покинув нас в світі, оточений любов’ю своєї сім’ї”, – написав герцог Анрі.

Голова Європейської комісії і колишній прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер написав у своєму “Твіттері”:

“Його королівська високість великий герцог Жан завжди був близький до люксембуржців, які сьогодні єдині у своїй печалі. Його смерть – велика втрата для Великого Герцогства і для Європи”.

Свої співчуття висловив і прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, який згадав про тісні зв’язки двох сусідніх країн.

Великий герцог Люксембургу Жан був представником Пармских Бурбонів. Він старший син великої герцогині Шарлотти Люксембурзької.

У листопаді 1942 року вступив в британську армію. У 1944 році брав участь в Нормандської операції.

Жан змінив на чолі Люксембургу велику герцогиню Шарлотту 12 листопада 1964 року. 7 жовтня 2000 року Жан відрікся від престолу на користь свого сина Анрі.