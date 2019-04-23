Потужний землетрус на Філіппінах: кількість жертв зросла до 16 осіб

На острові Лусон у центральній частині Філіппін в результаті потужного землетрусу загинули 16 осіб. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на філіппінську Національну раду з попередження, зменшення небезпеки та ліквідації надзвичайних подій країни. Раніше ми писали про 11 жертв стихії.

Крім того, в результаті удару стихії 81 людей постраждали, ще 14 вважаються зниклими безвісти. За даними влади, землетрус призвів до пошкодження багатьох будівель і доріг, на деяких будівлях утворилися тріщини. Крім цього була зруйнована частина конструкцій міжнародного аеропорту Кларк в провінції Пампанга.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,3 на філіппінському острові Лусон відбувся вчора. Його осередок залягав на глибині 40 км, підземні поштовхи відчувалися, в тому числі, в Манілі. Відразу після землетрусу на території всієї провінції Пампанга почалися перебої в роботі систем електропостачання.

Крім того, раніше землетрус в 5,7 балів за шкалою Ріхтера стався на заході Туреччині. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 236 км на південний схід від міста Ізмір. Поштовхи виходили з глибини 27 км. В результаті землетрусу були пошкоджені деякі будівлі. Йдеться про близько 50 пошкоджень. У деяких районах провінції Денізлі оголосили попередження “не використовувати електрику”.

Також нещодавно острів Тайвань знову сколихнуло. І хоча поки інформації про загиблих не надходило, збитків місцевій інфраструктурі було завдано чималих.