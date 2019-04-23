На Одещині судитимуть “чорних рієлторів” на чолі з прокурором

Прокуратура Одещини скерувала до суду справу “чорних ріелторів”, які протиправно торгували чужими квартирами. Про це повідомляє прес-центр прокуратури області

“Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох представників організованого злочинного угруповання на чолі з “лідером”, який розробив схему масштабного шахрайства”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що протягом 2017-2018 рр. ділки підшукували квартири та будинки в Одесі, в яких власники не проживали або взагалі померли. Про нерухомість збиралась вся можлива інформація, були задіяні підставні громадяни з підробленими документами для укладання угод про продаж житла.

Отримані кошти організатор розподіляв між учасниками угруповання та підставними особами на власний розсуд.

Правоохоронці задокументували оборудки щодо шести об’єктів нерухомості. У тому числі – два об’єкти, що мали надійти територіальній громаді, як відумерла спадщина.

На вказане житло за клопотанням прокуратури наклали арешт.

Загальний розмір шкоди громадянам та територіальній громаді складає майже 10 млн грн.

Наразі всі учасники злочинної групи перебувають під вартою.

Правоохоронці зазначили, що на початку квітня встановили причетність до діяльності цієї злочинної групи співробітника місцевої прокуратури. Його викрили на хабарі за вирішення питання про повернення вилучених коштів та зміну запобіжного заходу організатору угруповання.