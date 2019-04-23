Американець встановив світовий рекорд переглядів «Капітана Марвела»

Житель США Стів Руппель, проживає в штаті Вісконсін, подивився супергеройський бойовик «Капітан Марвел» 116 разів. На це у нього пішло 14 тисяч і 268 хвилин.
За один день рекордсмену вдавалося переглянути фільм до сім разів. «Враховуючи, скільки часу це вимагає, мені доводилося брати відгули і довгі перерви на обід, щоб встигнути подивитися весь фільм», — зазначив американець.
Щоб довести перегляди, Руппель кожен день робив фото біля афіші фільму, розміщеного в кінотеатрі, а також заручався підтримкою двох свідків. Вони у письмовій формі підтверджували присутність молодої людини на сеансах.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Бажання поставити рекорд хлопець пояснив любов’ю до коміксів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», британець розвинув рекордну швидкість в літаючому костюмі.
За матеріалами «Кореспондент»
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