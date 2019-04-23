Порошенко терміново збирає депутатів БПП

Чинний президент України Петро Порошенко 23 квітня проведе зустріч з парламентською фракцією БПП.

Нардеп від БПП Іван Винник уточнив, що на зустрічі з Порошенком можуть узгодити подальші дії фракції.

«Я не знаю, які питання будуть обговорюватися. Я очікую почути, як діючий президент буде надалі боротися за політичну кар’єру своєї політичної сили. Ми почули, що він збирається захищати народ України. Я хотів би, щоб до цих слів було сформульоване і більш деталізоване наповнення, що робитиме Петро Олексійович і що, на його думку, повинна робити його фракція», — додав Винник.