«Тушка» Тимошенко, екс-регіонал та партнер Портнова: названий представник Зеленського в Раді

Валерій Писаренко від партії «Відродження», швидше за все, буде представляти інтереси майбутнього президента Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Про це йдеться в матеріалі «Лівий берег».

У Парламенті створюють депутатське об’єднання на підтримку кандидата в президенти Володимира Зеленського з аналогічною назвою «За Зеленського».

Так, два джерела підтвердили виданню, Валерій Писаренко заявив про те, що саме він стане представником Володимира Зеленського в Парламенті до осінніх виборів в Раду і про все слід домовлятися з ним.

Сам же Писаренко заперечує, що стверджував таке, і не підтверджує свого зв’язку з Володимиром Зеленським. Писаренко пов’язують з екс-главою АП збіглим Андрієм Портновим і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Нардеп Писаренко не став спростовувати інформацію про те, що, можливо, саме Андрій Портнов причетний до створення проекту указу про розпуск ВР «під президента Зеленського». У штабі Зеленського повністю спростували інформацію про те, що Писаренко є певним зв’язковим.