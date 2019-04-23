Новый владелец ТРК “Арена Сити”: Тигипко купил часть торгово-офисного центра у Фирташа за $13-15 млн

Один из самых известных киевских торгово-офисных центров Арена Сити продан структурам Сергея Тигипко. Об этом НВ Бизнес сообщили три источника: директор сети торговых центров, консультант по недвижимости и инвестиционный банкир. Продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа.

«Проданы помещения общей площадью 14 000 кв м, торговой — 10 000 кв м. Сделка была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах Арены были проданы ранее и в сделку не вошли», — рассказывает НВ Бизнес инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

Структуры Дмитрия Фирташа хотели выручить за центр около $20 млн, но сумма сделки составила в районе $13-15 млн. Представители Group DF и Сергея Тигипко комментарии не предоставили.

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Стоит отметить, что Group DF выставил на продажу Арену Сити больше года назад, рассказывает НВ Бизнес консультант по недвижимости. «Первоначальная сумма составляла около $20 млн. Объект смотрели представители практически всех крупных компаний, но в результате он достался структурам Сергея Тигипко», — говорит он. И добавляет, что сумма сделки значительно ниже запрашиваемой и составляет около $13-15 млн.