Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Певица Бритни Спирс сейчас проходит лечение в психиатрической лечебнице, куда попала на фоне переживаний о здоровье своего отца.

Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ. Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего. Также по кадру можно заключить, что Бритни не смогла переобуться в принесенные бойфрендом кроссовки и осталась в удобных сандалиях.

«Ужасно постоянно находиться в свете софитов и не иметь возможности побыть одной в трудные времена», «Ее не нужно фотографировать такой», «Ее превращают в зомби», — комментируют поклонники снимок в соцсетях.

Britney Spears got an Easter day pass and was seen leaving the Montage hotel with boyfriend Sam Asghari.

A post shared by TMZ (@tmz_tv) on Apr 22, 2019

Ранее сообщалось, что якобы именно отец Бритни Спирс принял решение о ее госпитализации.