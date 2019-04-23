ФСБ в рамках справи Арашукова затримала високопоставлених силовиків Карачаєво-Черкесії

У рамках слідства у справі сенатора Рауфа Арашукова оперативники ФСБ сьогодні, 23 квітня, затримали начальника центру з протидії екстремізму міністерства внутрішніх справ по Карачаєво-Черкесії Тимура Бетуганова і першого заступника керівника республіканського слідчого управління СКР Казбека Булатова. Про це з посиланням на джерела пише РБК.

У республіканських МВС і управлінні СКР інформацію не коментують. Між тим РБК пише, що Бетуганов був затриманий рано вранці на робочому місці і зараз знаходиться у відділі по бандитизму і тероризму республіканського МВС. До Булатову силовики прийшли додому. Крім першого заступника керівника слідчого управління, затримані ще два співробітники СКР.

Бетуганов займався оперативним супроводженням справ про вбивства заступника голови руху «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова і кандидата в президенти Карачаєво-Черкесії Фраля Шебзухова. У причетності до цих вбивств підозрюють сенатора Рауфа Арашукова.

За словами родичів Алана Жукова, Бетуганов, який дев’ять років тому був начальником оперативно-розшукової частини в Черкесске, складався в «дружніх стосунках» з Рауфом Арашуковым.

Булатов був другом Рауфа Арашукова, він був присутній на святкуванні дня народження його батька Рауля Арашукова, розповідали РБК родичі Жукова. Через кілька днів після арешту Арашуковых Булатов звільнився з СКР.

У лютому Бетуганова, Булатова та ще кількох силовиків викликали в Москву в Слідчий комітет для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 32-річний Рауф Арашуков був затриманий 30 січня під час засідання Ради Федерації. Його звинувачують одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: статті 210 КК РФ («Участь у злочинному співтоваристві»), частини 2 статті 105 КК РФ («Вбивство двох і більше осіб») і статті 309 КК РФ («Тиск на свідка»). За версією слідчих, сенатор причетний до вбивства заступник голови молодіжного руху «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова в Карачаєво-Черкесії та вбивства радника глави республіки Фраля Шебзухова.

Крім того, був затриманий і заарештований батько парламентарія Рауль Арашуков, якого звинувачують у розкраданні газу ВАТ «Газпром» на суму понад 30 млрд рублів.

Після того, як було порушено кримінальну справу проти Арашуковых, Слідчий комітет РФ почав службову перевірку відносно керівництва слідчого управління СК по Карачаєво-Черкеській Республіці. Крім того, слідчі проводили масштабні обшуки в 22 населених пунктах Ставропілля, Карачаєво-Черкеської Республіки і Дагестану.