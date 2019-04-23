Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Брудна» російська нафта почала надходити в ЄС і на Україну

23.04.2019

«Грязная» российская нефть начала поступать в ЕС и на Украину

Російська нафта, забруднена хлорорганічними сполуками, почала надходити в країни Євросоюзу та Україну. Про це повідомив заступник голови концерну «Белнефтехим» Володимир Сизов, передає БЕЛТА. Він послався на результати проб, відібраних на кордоні Білорусії і Польщі.

За його словами, лабораторія «Гомельтранснафта Дружба», перевіряє якість надходить нафти, працює в цілодобовому режимі. Поліпшень якості що надходить з РФ нафти поки не зафіксовано.

Сизов зазначив, що компанії, провідні транзит нафти в напрямку Європи своєчасно повідомлені.

Білоруська компанія «Нафтан», що випускає нафтопродукти, різко знизила завантаження своїх потужностей, щоб запобігти виходу з ладу обладнання.

Нафтохімічний концерн «Белнефтехим» має намір вимагати від російської «Транснафти» відшкодування шкоди. Зустріч сторін з обговорення цього питання має відбутися вже сьогодні.

Читайте також:   У Криму оцінили перспективи відновлення відносин з Україною
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *