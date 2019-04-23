Туреччина та Білорусь домовилися разом досліджувати Антарктику

Туреччина та Білорусь підписали меморандум щодо науково-технічного співробітництва у сфері антарктичних досліджень.

Тепер вчені двох країн будуть проводити спільні дослідження та експерименти в Антарктиці та обмінюватися науково-технічною інформацією.

Згідно з інформацією видання, документ був підписаний ще 16 квітня в рамках візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Туреччину.

Підписи під меморандумом поставили міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк і голова президії Національної академії наук Білорусі, академік Володимир Гусаков.

Меморандум передбачає проведення спільних досліджень і експериментів в Антарктиці, співпраця у сфері логістики, доступ до обладнання та зразків порід, обмін науково-технічною інформацією. Також білоруські та турецькі вчені будуть спільно досліджувати динаміку руху льодовиків, процес танення і склад льодовиків в Антарктиці. Крім того, сторони зобов’язалися організовувати спільні наукові публікації, обговорення, симпозіуми і конференції на тему Антарктики.