Торік в Україні безвісти зникло майже 1,5 тисячі неповнолітніх

За минулий 2018 рік в Україні безвісти зникло 1 485 неповнолітніх осіб. Про це журналістам повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на запит.

“У звітному періоді (за 2018 рік) оголошено в розшук 1 485 безвісно зниклих неповнолітніх. На початок звітного періоду у розшуку з 2017 – го залишалось ще 53 неповнолітніх”, – повідомили у відомстві.

За інформацією, у 2018 році було знайдено 1 470 неповнолітніх, у тому числі 1442 особи із оголошених в розшук у звітному періоді.

Розшук 10 осіб було припинено з інших причин, зокрема через оголошення особи судом померлою або безвісно відсутньою; зміна категорії; передоручення розшуку іншому підрозділу Національної поліції України; постанова органу прокуратури про скасування заведення ОРС, РС.

На кінець 2018-го року у розшуку безвісти зниклих неповнолітніх залишилось 58 осіб, у тому числі 36 із оголошених в розшук у звітному періоді.