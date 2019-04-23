ДБР проводить у НАБУ обшуки через “оборонну” справу – Сарган

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро у межах розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері, проходить виїмка документів. Це підтвердила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook

“Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері, проходить виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в “Укроборонпромі”, – повідомила Сарган.

Як зазначила прес-секретар Генпрокурора, інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, “не отримала розвитку у розслідуванні”.

“ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах”, – заявила вона.

“Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданнях в “Укроборонпромі”, зокрема через ТОВ “Отпимумспецдеталь”, – додала Сарган.