У Порошенка хочуть відібрати Roshen: позов вже в суді

Лідер Соціалістичної партії України Ілля Ківа звернувся в суд про визнання незаконною приватизацію Кондитерської фабрики ім. Карла Маркса (корпорація Roshen) чинним президентом Петром Порошенком.

Про це повідомляє прес-служба СПУ.

«Як глава Соцпартії, розуміючи відгуки однопартійців і народу України, подаю позов до суду про незаконну приватизацію кондитерської фабрики, в моєму розумінні вкраденої в українського народу фабрики», – сказав політик в ефірі телеканалу NewsOne.

Ківа зазначив, що звернувся до суду саме зараз, оскільки надія на прозоре та належний розгляд позову з’явилася після президентських виборів. «Фабрика, яка зараз чомусь називається «Рошен» … обов’язково буде повернуто народу», – сказав він.

Нагадаємо, до 1996 року кондитерська фабрика ім. Карла Маркса увійшла до корпорації Roshen, яка належить Порошенку. У 2014 році Порошенко заявив, що на час президентства передав свою частку (85%) в так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В’ячеславу Москалевскому (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).