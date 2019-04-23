Українців чекає розчарування: чому у Зеленського можуть виникнути серйозні проблеми

В Україні відбулися президентські вибори. І хоча ЦВК ще підраховує результати, але вже можна сказати: найімовірніше, Володимир Зеленський здобув перемогу майже у всіх областях України, крім Львівської.

З боку може здатися, що політику-початківцю вдалося нарешті об’єднати Україну. Але чи справді відбулося об’єднання? Відповідь на це та інші запитання «ФАКТАМ» дав відомий політтехнолог Олексій Голобуцький.

— З формальної точки зору, якщо подивитися на цифри, то об’єднання відбулося, — говорить Олексій Голобуцький. — Але, скоріше, не навколо Зеленського, а навколо Порошенка. Виборці більше голосували проти чинного президента, ніж за майбутнього.

Ви розумієте — громадяни України, по суті, нічого не знають про Володимира Зеленском. Тому голосували кожен за свого «Зе», за такого, чий образ вони собі намалювали. А от як будуть розвиватися події далі, буде знижуватися або підвищуватися рейтинг нового президента, покаже час. Ми розуміємо, що не можна бути одночасно прихильником зближення з Росією і рухатися в НАТО. А в штабі Зеленського в ході виборчої кампанії розповідали як про одному зі згаданих шляхів, так і про інше. На якомусь етапі прихильники Зеленського розійдуться — в залежності від того, якими будуть наступні кроки майбутнього президента.

Виборці Зеленського — не однорідні по своїй суті. Чому за нього голосували на південному сході України? Все дуже просто. У них на цей раз не було свого кандидата. На заході України, як я вже сказав, в основному голосували проти Порошенка.

Але є і позитивний результат цих виборів для деяких країн пострадянського простору, де очікується зміна влади. Це і Казахстан, і Вірменія. Україна показала, що можна цивілізовано проголосувати на виборах і обійтися без особливих соціальних потрясінь. Наш досвід показав, що до влади демократичним шляхом цілком може прийти новий, позасистемний політик.

— А як ви думаєте, наскільки Зеленський незалежний від олігархів? Зокрема — від Ігоря Коломойського?

— Може бути цілком незалежний. Ви знаєте, у кожного політика своя історія. У Порошенка, і у Тимошенко. І у Зеленського вона є. Кожен в різний час мав якісь справи з впливовими людьми. Без цього ніяк. Але, думаю, що Зеленський цілком може бути і самостійною фігурою.

— Буде Зеленський боротися з олігархами?

— Важко сказати. Є конгломерат олігархів, які вже вклалися у виборчу кампанію. Їм не потрібні зміни в країні. Їм потрібно, щоб все було спокійно. Тому, якщо Зеленський буде анонсувати які-небудь зміни, олігархи можуть бути проти.

— Зеленський заявляє, що «регіоналів» в його команді не буде. А ті вже радіють перемозі Зеленського. Як ви думаєте, хто з нинішніх відомих політиків може опинитися в команді нового президента? Ось, наприклад, ми спостерігали в штабі Зеленського нардепів Мустафу Найєма, Сергія Лещенка… Хто ще?

— Насправді Зеленський зараз не зобов’язаний ні з ким ділитися владою. Думаю, що він може обійтися без допомоги «регіоналів». Інше питання: як на це подивляться його виборці? Наприклад, жителі південно-сходу України, які, як я вже говорив, голосували за Зеленського в надії на те, що у владу повернуться політики часів Януковича. Раз вже зараз новий президент каже, що обійдеться без «регіоналів», то він, фактично, обкрадає їх електорат. Розчарування в такому випадку неминуче. А разом з тим — і падіння рейтингу Зеленського.

У лідера «95 кварталу» зараз взагалі складна ситуація. Кого б він не наблизив до себе — того ж Лещенко, наприклад, виборці скажуть: «А чому саме його?» Будь-який крок може відбитися на кредиті довіри Зеленському.

— Трамп, Макрон, Дуда, Меркель — вже привітали Зеленського з перемогою на виборах, не чекаючи остаточних результатів. Чи означає це, що в світі прийняли результат наших виборів і світові лідери готові співпрацювати з новим президентом України?

— Вони поспішають привітати Зеленського раніше, ніж це зробить Росія. Тому й не чекають остаточного оголошення результатів виборів. Зараз Зеленський для Заходу зірка, він цікавий. Подивимося, як піде далі, яку політику він буде вести насправді.

— Чи відбудуться переговори Зеленського з Путіним? Як ви думаєте, хто першим запропонує зустрітися для переговорів?

— Тут дійсно все залежить, в першу чергу, від Путіна. Якщо він захоче переговорів — пройде зустріч. Ні значить ні. Зрозуміло, що, якщо Зеленський, наприклад, скаже: «Ми відмовляємося від Криму і Донбасу», Путін дуже швидко організує зустріч. Від нас, на жаль, у цьому питанні мало що залежить. Всі системні проблеми України останнім часом виходять саме від Путіна.

Я думаю, що до виборів у Верховну Раду така зустріч не відбудеться: невідомо, чим вона закінчиться. Зеленський в найближчі півроку може бути президентом без підтримки в парламенті. Всі його надії зараз пов’язані з тим, щоб завести в Раду своїх людей. А так як переговори з Путіним можуть виявитися невдалими, Зеленський не ризикне летіти в Москву.

— Але ж він може ініціювати розпуск Верховної Ради, де є певні питання щодо існування коаліції. Та тоді вже зараз у парламенті з’являться його люди.

— Інавгурація має відбутися 28 травня. За Конституцією президент відразу після вступу на посаду не може ініціювати розпуск Ради. Остання дата, коли це можливо, — 27 травня. І, я хочу сказати, що перевибори у Верховну Раду зараз вигідні Порошенко. Його виборча кампанія на ходу. Для Ради у його політичної сили достатньо хороший рейтинг. А ось «Народному фронту» ці перевибори не потрібні.

— Але ж якщо провести дострокові парламентські вибори, то на хвилі успіху «Слуга народу» Зеленського буде мати досить високий рейтинг?

— Так. Але у них не буде абсолютної більшості і потрібно буде з ким створювати коаліцію.

— Тобто у Порошенка буде шанс стати прем’єр-міністром?

— Звичайно. У нього такий шанс буде в тому числі.

— Порошенко може піти з політики, якщо проти нього, наприклад, заведуть кримінальну справу?

— Це може зробити тільки НАБУ. А ця структура підконтрольна Заходу. Якщо чесно, то я прогнозую, що в суді розвалиться навіть справа Свинарчуков.

Так що Порошенко не піде з політики. Він багатий чоловік. У нього є свої ресурси. Він залишається гравцем у великій політиці. Ослабленим, але все ще гравцем.