Службу судової охорони запустять лише до 2020 року

Служба судової охорони (СЗГ) ніяк не вступить в активну стадію свого формування.

Перші підрозділи судової охорони приступлять до служби не раніше 2020 року, при цьому пріоритет буде приділено створенню підрозділу охорони Вищого антикорупційного суду.

Розмови про необхідність служби, спеціально призначеної для охорони суден, що йдуть з 2015 року. Перші підрозділи ССО передбачалося створити ще до кінця 2017 року.

На формування судової Служби охорони в 2017 році було виділено близько 350 млн гривень, а в 2018 році — вже близько 1 млрд гривень, які, втім, тоді так і не були освоєні.

Голова судової Служби охорони Валерій Бондар повідомив що вони поки займають п’ять кабінетів у приміщенні Державної судової адміністрації. Він зазначив, що стан із забезпеченням безпеки судів та суддів жахливе.

Основна увага СЗГ зосереджена на створенні центрального апарату та 25 територіальних управлінь. Структурно в їхньому складі будуть діяти підрозділи цілодобової охорони будівель, з охорони учасників судового процесу та громадського порядку, оперативної дії, які будуть залучатися при розгляді резонансних справ, а також підрозділи забезпечення фізичної безпеки суддів. Буде створено окремий підрозділ для охорони Вищого антикорупційного суду.

Всього на створення судової Служби охорони в 2019 році передбачено 998 млн гривень. Загальна чисельність працівників повинна скласти 8,8 тис. осіб.

Окремим головним болем для керівництва ССО є комплектування штату співробітників, які безпосередньо будуть охороняти будівлі судів і самих суддів. Як відомо, в даний час суди охороняються силами Національної гвардії, поліції та ДСО.

В СЗГ усвідомлюють: умови роботи та рівень матеріального забезпечення судової охорони повинні бути як мінімум не гірше, ніж в Нацгвардії або поліції. Як зазначив В. Бондар, якщо СЗГ вдасться забезпечити привабливі умови служби, це дозволить залучити в ряди тих співробітників служби Нацгвардії і поліції, які вже зараз охороняють суди. Для цього, наприклад, у Києві зарплата рядових співробітників СЗГ, що охороняють суди, повинна становити не менше 13 тис. гривень.

Також можливе залучення співробітників до лав СЗГ і з приватних охоронних агентств, правда, після певної перепідготовки під завдання, що стоять перед судовою охороною.

Крім того, комплектування підрозділів ССО сильно гальмує і те, що вакансії в її структурі повинні заповнюватися за конкурсом. Конкурсні процедури, які в середньому можуть займати близько трьох місяців, можуть відлякати кандидатів на посади рядового складу, які можуть і не погодитися на такі довгі і матеріально витратні процедури.

В цілому спеціальна підготовка кожного співробітника, в залежності від передбачуваного напряму роботи, за розрахунками керівництва, займе від трьох до шести місяців.

Згідно з останніми даними Ради суддів, з 716 українських судів цілодобова охорона діє тільки в 133-г. Немає взагалі охорони 112 судах.