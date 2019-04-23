У Львові чоловіка-іноземця знайшли повішеним на дитячому майданчику

Львівські поліцейські з’ясовують обставини смерті іноземця, який, можливо, вчинив самогубство.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вранці, 23 квітня, поліцію повідомили про те, що на майданчику одного з дошкільних навчальних закладів на вулиці Київській у Львові виявили тіло невідомого чоловіка без ознак життя —

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Загиблий — 39-річний іноземець.

За фактом скоєння самогубства відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство з позначкою «самогубство». Призначені експертизи.