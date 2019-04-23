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ЦВК вже опрацювала 100% протоколів: Зеленський – 73.22%, Порошенко – 24.45%

23.04.2019

ЦВК опрацювала 100% протоколів під час другого туру у виборах президента України. Впевненим переможцем голосування став Володимир Зеленський, повідомляє Zrada.today.

За даними голосування, кандидат на пост президента Володимир Зеленський втричі випередив свого опонента та набрав 73.22% або 13 541 530 голосів. За Петра Порошенка проголосувало всього-на-всього 24,45% українців.

Варто зазначити, що це найнижчий показник голосування у другому турі за всю історію незалежності України. Кількість недійсних бюлетенів склала 2,31%.

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