Украинская полиция нашла похитителей французских картин

Министерство внутренних дел передало представителям Посольства Франции похищенную с участием граждан Украины картину французского художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка Порт Ла-Рошель, написанную в 1915 году. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев, написало издание ukranews.

Сергей Князев напомнил, что у граждан Украины, подозреваемых в убийстве ювелира Сергей Киселева в Киеве, обнаружена картина французского художника Поля Синьяка, которая была украдена из музея города Нанси (Франция) 24 мая 2018 года.

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Картина Поля Синьяка “Порт Ла-Рошель”.

Князев сказал, что эта же группа украинцев, возможно, причастна к краже картины французского художника Пьера Огюста Ренуара из музея Вены 26 ноября 2018 года.

“Мы сейчас активно работаем с австрийскими коллегами. У нас есть большие основания считать, что именно эта группы совершила это преступление”, – заявил глава Нацполиции.

Картина Поля Синьяка “Порт Ла-Рошель”.

Он отметил, что у преступников было изъято еще 6 картин, кроме картины Синьяка.