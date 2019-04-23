Трамп зажадав від відомої газети вибачення на колінах

Газета повинна “на колінах вимолювати у нього прощення”.



Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб газета The New York Times вибачалася перед ним на колінах. Про це у вівторок, 23 квітня, він написав у своєму мікроблозі Twitter.

“Цікаво, чи принесе The New York Times мені вибачення вдруге, як зробила це після виборів в 2016 році, Але в цей раз їм доведеться опуститися на коліна і вимолювати прощення – вони дійсно вороги народу!” – написав глава Білого дому.

Трамп не став уточнювати, який конкретно матеріал викликав у нього невдоволення. Однак у понеділок в The New York Times була опублікована стаття оглядача Пола Кругмана, який вкотре звинуватив Трампа в перешкоджанні проведенню розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, а всю Республіканську партію – у відсутності віри в американські цінності.

На думку Трампа, Кругман, “як і сама The New York Times, втратив всяку довіру з брехливих і некоректних нотаток”.

“Він одержимий ненавистю”, – вказав президент в іншому повідомленні.

Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ США в тому, що вони упереджено ставляться до нього самого і до рішень його адміністрації.