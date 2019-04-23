Колишня учасниця шоу «Холостяк» поділилася сенсаційним відкриттям: подробиці

Самий романтичний проект “Холостяк 2019” покинула ще одна учасниця.

Про це повідомляє портал «РБК-Україна»

Після сьомого ефіру популярний проект покинула темношкіра дівчина Елізабет, яка приїхала в Україну з Італії.

Елізабет розповіла про те, що завжди хотіла спробувати побудувати стосунки, тому й вирішила приїхати на проект в Україну, а не брати участь в італійському Холостяку.

Дівчина зізналася, що Микита їй сподобався, він був ввічливим і на їхньому першому побаченні познайомив зі своїми друзями. Перед Церемонією троянд Елізабет поговорила з Микитою, але розмова в них не складався.

За її словами, вона в якийсь період зрозуміла, що відносини з Микитою ні до чого не приведуть.

Елізабет зізналася, що ще в Італії вона зустрілася з колишнім Холостяком — Іраклі Макацарія. За її словами, у Флоренції кожен рік проходить міжнародна фешн-виставка Pitti Uomo. І вона звернулася за порадою до Іраклі, так як вважає його одним з найбільш стильних чоловіків шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що в популярному романтичному проекті «Холостяк» буде зірка «Топ-модель по-українськи» Ліза Доронько. Дівчина раніше мала стосунки з якимось Максимом Сосновським, який також боровся за титул супермоделі, але зараз хлопці навіть не спілкуються. Навіть після такого сумного завершення любовних відносин, Ліза все ще вірити, що реальну любов знайти можливо. Тому вона і хоче випробувати долю на реаліті «Холостяк».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», актор Марк Дробот, який зіграв головну роль в серіалі «Фортечна», став Заслуженим артистом України. Шанувальники вже з нетерпінням чекають другий сезон «Кріпак», який буде восени на СТБ, де лінія героя Марка для глядачів нарешті розкриється повністю.

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