У ЦВК розповіли, коли оголосять офіційні результати виборів

Офіційні результати підрахунку протоколів голосування у другому турі президентських виборів орієнтовно будуть оголошені у вівторок, 30 квітня.

За його словами, в ЦВК продовжують прийом протоколів ОВК з мокрими печатками. До 11:30 23 квітня прийняті документи з 40 окружних виборчих комісій.

“Ви знаєте, не хочемо прогнозувати з оглядкою на 2 чинники, перший чинник – це все-таки не дай Бог щось, бо мовчимо, а другий фактор – це, звичайно, свята, і третій фактор, ще один, поки не відбувся, але ми повинні дотримати чистоту процедури, ЦВК після завершення процедури отримання протоколів та встановлення результатів обов’язково звернеться до органів судової влади для того, щоб переконатися, ніде не має позовів, немає ніде незавершених судових справ, і тільки після того, як все буде чисто, всі процедури будуть завершені, ЦВК встановить результат, і, власне, тому ми і називаємо орієнтовну дату цього встановлення 30 числа”, – заявив він.