Ложкін і Філатов відмовилися йти на допит в ГПУ

Екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін, заступник глави АП Олексій Філатов, як і екс-керівник Нацбанку Валерія Гонтарєва, не мають наміру йти на допит в Генеральну прокуратуру.

“Випадки і порядок виклику особи порядком дуже добре регламентовані КПК. Поки деякі слідчі займаються публікаціями різних матеріалів в інтернеті, тобто pr-активністю замість виконання вимог КПК, підстав реагувати на такі публікації немає”, – заявив Олексій Філатов.

Прес-секретар Бориса Ложкіна Марія Попова опублікувала на своїй сторінці в Facebook коментар адвокатів бізнесмена, в якому йшлося про те, що анонсовані в медіа виклики, повістки та інші документи їх клієнту спрямовані або не були вручені.

“У цивілізованій юридичній практиці публікація повісток в інтернеті, як і “повідомлення про підозру”, неможлива. Закон не передбачає виклик допомогою публікації на сайті ГПУ”, – сказано в повідомленні.

Адвокати вважають справу політично мотивованими. Також зазначається, що ГПУ не повідомили про виклик їх клієнта у відповідях на більш 10 адвокатських запитів та клопотань про статус Ложкіна у справі. На них в принципі не було отримано відповіді.