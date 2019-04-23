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Зеленського в шортах і кепці помітили під стінами Ради

23.04.2019

У вівторок, 23 квітня, кандидата в президенти Володимира Зеленського помітили в Маріїнському парку, де він займався ранковою зарядкою.

Зеленський був одягнений у сіру олимпийку, шорти Puma, чорні кросівки Nike і кепку. Поруч з ним весь час перебував тренер, який стежив за правильністю виконання вправ. Охороняли кандидата мінімум чотири охоронці, які були розосереджені по периметру парку.

Видання пише, що тренером Зеленського був Дмитро Ткаченко — майстер спорту з сучасного п’ятиборства, багаторазовий переможець українських та міжнародних змагань з триатлону на олімпійській і спринт дистанції.

Раніше Ткаченко разом із Зеленським знімали відеоблог на YouTube каналі Ze Kubiki.

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