Вибори в Індонезії: 92 людини загинули від перевтоми

Число загиблих майже подвоїлася за півдня.



Кількість людей, які загинули із-за сильного перевтоми під час підрахунку голосів після голосування в Індонезії зросла до 92 людей. Про це у вівторок, 23 квітня.

Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 32 госпіталізованих.

За даними Будимана, ще 374 людини поскаржилися на проблеми зі здоров’ям у зв’язку з надмірною втомою після підрахунку голосів, який тривав протягом доби. Однією з жертв став голова виборчої дільниці населеного пункту Адодо Молу в провінції Малуку, він помер під час пленарного засідання з підбиття підсумків виборів в його регіоні.

Як раніше заявив голова ЦВК, що пройшли 17 квітня вибори стали найбільшими в світі. Крім президента громадяни Індонезії обирали депутатів двох палат парламенту, місцевих законодавців. Всього в них брали участь майже 240 тис. кандидатів, які претендували на 20 тисяч місць. Явка сягнула майже 80% із 193 млн осіб, що мають право голосу. По всій країні було відкрито понад 813 тисяч виборчих дільниць.