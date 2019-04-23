Поліція назвала авто, які в Україні викрадають найчастіше: кому варто подумати про безпеку

В Україні найбільше викрадають автомобілі марок Daewoo ( «Део»), Toyota, Mercedes, Honda і BMW.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на журналістський запит УНН.

В Україні найбільше викрадають автомобілі марок Daewoo

За даними відомства, найбільше викрадають автомобілі таких марок (дані про кількість викрадених авто вказані за перші два місяці 2019 і за аналогічний період 2018):

— автомобілів «ВАЗ» протягом двох місяців 2019 було викрадено 62, а в 2018 році — 170;

— авто марки Daewoo (Деу) — в 2019 році викрадено 39 авто, а за цей же період 2018 — 106 авто;

— авто марки Toyota — в 2019 році викрадено 53, а в 2018 році — 87 авто;

— авто марки Mercedes — в 2019 році — 23, а в 2018 році — 56 авто;

— авто марки Honda — в 2019 році — 23, в 2018 році 22 авто;

— авто марки BMW — в 2019 році — 20 авто, в 2018 році 42 автомобілів.

У Нацполиции відзначають позитивну тенденцію у зниженні реєстрації фактів незаконного заволодіння авто

У відомстві відзначають позитивну тенденцію у зниженні реєстрації фактів незаконного заволодіння автомобілями на території держави.

Раніше повідомлялося, що злодії розробили хитромудру схему крадіжки автомобілів. Справа в тому, що у багатьох власників транспортних засобів є шкідлива звичка: залишати ключі від авто в передпокої машини. Автозлодії прорахували це і тепер ходять по під’їздах і зчитують код розблокування замку в автомобілі.

Така історія трапилася в Харкові. Було розміщено відео, на якому злочинці проникли в під’їзд будинку і за допомогою спеціального пристрою вважали код розблокування замку. Це пристрій здатний зробити це через двері, головне, щоб між ним і ключами була невелика відстань. З цієї причини наполегливо просимо не залишати свої ключі так близько до дверей.

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Також з’явилася інформація про те, що Ford допрацювала захист систем безключового доступу. Автовиробник придумав, як боротися з так званими «естафетним атаками» — коли викрадачі сканують сигнали, передані бездротовими ключами, і з допомогою ретранслятора відкривають салон і заводять двигун.

Тепер брелок, якщо його не рухати і не турбувати протягом 40 секунд, входить в сплячий режим. І перестає реагувати на будь-які спроби злому. Крім того, розробники знизили радіус дії безключового доступу до 2 метрів.

Компанія має намір оновити всі випущені ключі. Машини Ford стануть менш вразливими для хакерів-викрадачів, а власники зможуть отримати понижуючий коефіцієнт і заощадити на страховці.

Нагадаємо, що названі авто, які найпростіше викрасти.

Раніше Hyser повідомляв, як захиститися від викрадення з допомогою фольги.

Також Hyser писав, як відкрити машину, якщо сіл брелок сигналізації.