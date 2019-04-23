Xiaomi представила нову лінійку телевізорів: ціна, де купити

Xiaomi представила нову лінійку телевізорів.

До її складу увійшли чотири моделі з екранами діагоналлю 32, 43, 55 і 65 дюймів. Ці телевізори позбавлені рамок на екрані і оснащені новим пультом дистанційного управління на основі Bluetooth, пише ixbt.com.

На цей раз Xiaomi для своєї новинки використовувала «модифиированную» матрицю. У інших виробників телевізорів отримують матрицю у вигляді бутерброда з підтримуючим обрамленням – що теж виглядає досить ефектно.

Xiaomi ж повністю перекроїли підхід до кріплення матриці в обрамленні, в результаті чого рамки стали практично непомітними.

Крім цього, у цих моделей Xiaomi з’явився і новий пульт управління, на цей раз у ньому замість ІЧ-випромінювача використовується модуль Bluetooth. Варто зазначити, такий пульт в два рази дорожче, але він дуже зручний у використанні. Bluetooth забезпечує спрацьовування з будь-якої позиції, – відзначають творці.

Такий телевізор вже буде оснащений чотирьохядерні CPU і всі, крім молодшої моделі, підтримують HDR10.

Базова 32-дюймова модель оснащена матрицею з роздільною здатністю HD, має 1 ГБ оперативної і 4 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. 43-дюймовий телевізор характеризується роздільною здатністю Full HD і має 8 ГБ флеш-пам’яті.

Дозвіл 55-дюймовыой моделі – 4К, обсяги оперативної та флеш-пам’яті становлять, відповідно, 2 і 8 ГБ. Також в цьому телевізорі є двохдіапазонний адаптер Wi-Fi (2,4 і 5 ГГц). Нарешті, характеристики топової 65-дюймової моделі в точності відповідають характеристикам 55-дюймової.

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Технології

Ціна новинок від $165 за 32-дюймову модель до $600 за 65-дюймову. Передзамовлення на це дивовижний телевізор вже можна оформити в Китаї, з 6 вечора сьогоднішнього дня.

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