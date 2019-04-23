«Я б подумав»: Парасюк висловився про можливість очолити Львівщину

Народний депутат Володимир Парасюк прокоментував своє можливе призначення на посаду голови Львівської обласної адміністрації.

Про це Парасюк сказав у коментарі журналісту Громадского.

Інформацію про те, що нардеп може очолити ОДА після відставки Олега Синютки поширювали в ряді ЗМІ.

«Я теж читав, але я не можу зараз підтвердити або спростувати. Я такої інформації просто не володію. Не знаю, хто запустив це засоби масової інформації, але я б подумав. Це певний обсяг роботи, який можна показати. Я думаю, що моя персона там була б значно ефективніше, ніж у Верховній Раді», — сказав депутат.