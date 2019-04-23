Березовець: Порошенко йде, але його епоха далеко не закінчена

Жоден із президентів України не викликав таких суперечливих почуттів серед своїх співгромадян як нинішній. У нього величезна армія хейтеров, але й не менша, і, головне, пасіонарна армія палких прихильників.

Про це у своєму блозі пише політтехнолог, телеведучий Тарас Березовець.

Він зазначає, Петро Порошенко йде, але його епоха далеко не закінчена. На Банковій менше, ніж годину тому були тисячі його щирих прихильників, які зібралися з власної волі, прийшли підтримати Порошенка. Він оголосив, що прямо сьогодні починає підготовку до наступних президентських виборів, які збирається виграти. Тарас Березовець відзначає, що в Україні на наших очах народжуються нові політичні традиції і доведеться з ними рахуватися і нової влади.