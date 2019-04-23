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Фаріон відмовилася стати репетитором Зеленського з української

23.04.2019

Екс-нардеп від ВО «Свобода» Ірина Фаріон відмовилася стати репетитором Володимира Зеленського з української.

За її словами, вона поки не зможе навчити Зеленського української.

«Спочатку хай пройде очищення організму від ментальних московських шлаків і гламурного совка», – зазначила Ірина Фаріон.

Також вона розкритикувала народних депутатів за неспроможність прийняти адекватний закон, який би захистив українську.

«Вже місяць труть у Раді мовний закон, що не захистить нашої мови, бо самі українці не здатні навіть з’єднання з’ясувати для себе суть цього закону», – додала Фаріон.

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