Разумков розповів про черпаках «коричневої жижы», вилитих Порошенко на Зеленського

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що чинний президент Петро Порошенко навіть після того, як визнав свою поразку, продовжує «обливати брудом» майбутнього главу держави.

«Все як завжди в українській політиці. Президент після оголошення екзит-полів простягає одну руку, кажучи, що визнає перемогу Зеленського (а як не визнати, розрив у 3 рази), а інший – продовжує набирати в черпачок коричневу рідину і виливати її за комір Володимиру Олександровичу. Це унікальний випадок, коли у влади не винні «папєрєднікі», а «наступники», які ще навіть не приступили до виконання своїх обов’язків», – написав він у Facebook.

Перший черпачок, за словами Разумкова, — рішення суду по ПриватБанку.

«Але протягом кількох років команда президента піарилася на те, що майже здійснила реформу судової системи. Так от, тепер цей «реформований» президентом суд приймає рішення про те, що націоналізація банку була незаконною. Виходячи з цього є чотири варіанти, або хтось з «кураторів АП по судах» домовився з Коломойським, або так підклали свиню новому президенту, або ніхто систему не зміг до кінця реформувати, і вона така як була, або націоналізація була здійснена з порушеннями процедур. Питання: при чому тут Зеленський?», – зазначив він.

Другий черпак, як вважає спікер, це «посил від Порошенка про те, що треба захищати європейський вибір України від реваншистів. Не треба»…

«Так як саме «фантастична команда президента» намагалася зробити спаринг-партнерів на виборах з окремих їх представників, і саме Зеленський цю конструкцію поламав… Треба захищати від корупції, від схем, від кумівства, від мародерства в армії, від багато ще чого. А ось з вектором розвитку країни все зрозуміло – це шлях у Європу, і тут Україна зробила своє остаточне рішення», – додав Разумков.

Третій черпачок, за його словами, це рішення Конституційного суду або»передбачення» Порошенко його рішень. Президент прогнозує, що суд скасує електронне декларування і це призведе до втрати безвиза…

«Питання, а хто делегував в Конституційний суд цих суддів? Поки ще легітимний гарант Конституції? Не Рада, на яку до останнього часу у Порошенка було повне вплив? 6 суддів квота президента, 6 — Ради і це поки їх відповідальність, а не нової влади. І ще, на кому лежить політична відповідальність за те, що ці ж судді «помножили на «0» статтю про незаконне збагачення? Це і є справжній «реваншизм» від команди Порошенка», — заявив представник штабу Зеленського.

«Четвертий черпачок. Про вибачення. Тут Петро Олексійович прав… Чекаємо. За Гладковских, за борди з Путіним, за образи 73% виборців країни, за скасування статті про незаконне збагачення і за багато чого іншого… Але чекати, мабуть, нам довго…», – додав Разумков.