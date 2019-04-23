Правильно, щоб парламент допрацював до завершення повноважень – дружина Луценка

Народний депутат Ірина Луценко вважає, що для безпеки України правильно, щоб парламент допрацював до кінця своїх повноважень, оскільки зараз він є основною силою, здатною контролювати ситуацію в Україні.

Відповідну заяву Луценко зробила в кулуарах парламенту.

За її словами, парламент не вважає доцільним проведення дострокових виборів.

«Давайте не забувати, що ми не припинили бути в стані війни. Не виключено, що Путін може вчинити яку-небудь дію, він непередбачуваний у своєму бажанні повернути Україну назад. Тому тією силою, яка здатна приймати рішення і утримати ситуацію в Україні, є саме парламент. Для України, для її безпеки було б правильно, щоб парламент допрацював до свого завершення», – заявила вона.