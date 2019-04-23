У РФ є можливість добровільно звільнити українських моряків

Слухання у Міжнародному трибуналі з морського права (МТМП) за запитом України про застосування тимчасових заходів для звільнення українських моряків орієнтовно можуть відбутися 6-7 травня, до цього у Москви є можливість добровільно звільнити українських моряків, заявила заступниця міністра закордонних справ Україна Олена Зеркаль.

“Розраховуємо, що скоро Міжнародний Трибунал з Морського Права підтвердить наші вимоги. Сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань у Гамбурзі (попередньо – 6-7 травня).

До того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права.

Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це “конкретними справами” буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі”, – написала О.Зеркаль на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Вона зазначила, що під час сьогоднішнього обміну думками з РФ про звільнення українських моряків і військових кораблів із російської сторони були озвучені аргументи, які “лише підтвердили нашу стартову позицію, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет нашим військовим кораблям та членам їхніх екіпажів”.

“Обмін думками підтвердив наявність між сторонами правового спору щодо застосування міжнародного морського права. Цей факт є наріжним елементом для судового розгляду цього спору”, – наголосила О.Зеркаль.

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Заступник глави МЗС України також поділилася спостереженням щодо “кардинальної зміни тону розмови” – переходу “від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії”.

“Невідомо чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів.”, – написала О.Зеркаль.

“Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це” конкретними справами”, буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ у рамках підготовки до слухань у Гамбурзі”, – додала вона.

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) підтвердив отримання запиту України щодо застосування тимчасових заходів для звільнення українських моряків, захоплених із застосуванням сили Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Раніше Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права з приводу тимчасових заходів щодо Росії для звільнення українських моряків і суден, захоплених унаслідок агресії РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запит про застосування тимчасових заходів спрямовано на захист від серйозної і непоправної шкоди, якої буде завдано утриманням військово-морських суден України і судовим переслідуванням їхніх військовослужбовців.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що відповідно до Конвенції ООН з морського права військово-морські судна та їхній персонал мають абсолютний імунітет, що передбачає, що іноземні держави не можуть їх заарештовувати, затримувати і судити. “Захоплення Росією суден України в Чорному морі, утримування суден і членів їхніх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушують Конвенцію ООН із морського права”, – наголосили в МЗС.

Джерело – interfax