Чемпіонат України з футболу: “Чорноморець” відстояв нічию у грі з “Карпатами”

Футболісти одеського “Чорноморця” зуміли втримати нічийний результат у гостьовій зустрічі 25-го туру чемпіонату УПЛ проти львівських “Карпат”.

Глядачі, які сьогодні зібралися на трибунах стадіону “Україна”, голів так і не побачили – 0:0, повідомляє Укрінформ.

Раніше 23 квітня у стартовій грі туру між донецьким “Олімпіком” та ФК “Арсенал-Київ” перемогу святкували донеччани – 2:0. М’ячі на столичній арені “Динамо” імені Валерія Лобановського забили Олексій Гай (37-ма хвилина, з пенальті) та Максим Дегтярьов (44).

О 19.30 розпочався матч “Ворскла” (Полтава) – “Десна” (Чернігів), який транслює телеканал “Футбол 2”.

Завершиться 25-й тур у середу, 24 квітня, поєдинками за участю команд чільної шістки. “Олександрія” зустрінеться з “Маріуполем” (17.00; “Футбол 1”), луганська “Зоря” зіграє з ФК “Львів” (17.00, Уніан), а київське “Динамо” на НСК “Олімпійський” зійдеться з донецьким “Шахтарем” (18.30, “2+2”).

Турнірне становище:

перша шістка – “Шахтар” – 63 очки (після 24-х ігор), “Динамо” – 56 (24), “Олександрія” – 44 (24), “Маріуполь” – 33 (24), “Зоря” – 32 (24), “Львів” – 30 (24);

друга шістка – “Десна” – 34 (24), “Ворскла” – 29 (24), “Карпати” – 25 (25), “Олімпік” – 24 (25), “Арсенал-Київ” – 18 (25), “Чорноморець” – 18 (25).