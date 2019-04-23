Що відомо про Сергія Верланова, який переміг в конкурсі на главу Державної податкової служби

Заступник міністра фінансів Сергій Верланов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної податкової служби, вважає головними завданнями “демілітаризацію” відомства та оновлення штату.

Поділ Державної фіскальної служби є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Кабмін дав старт цій реформі в березні, коли затвердив положення про податкову та митну служби, а також оголосив конкурси на посади глав нових відомств. Він проходив в три етапи: іспит на володіння іноземною мовою; тести на знання законодавства і вирішення ситуаційних завдань; співбесіда. У фінал конкурсного відбору на посаду голови податкової, який пройшов 23 квітня, потрапило троє з семи кандидатів. Головним конкурентом Верланова був заступником міністра юстиції Сергій Петухов. Вони набрали 16,45 і 13,54 бала відповідно. 23 квітня Комісія вищого корпусу державної служби, яка проводила конкурс, прийняла рішення рекомендувати Кабміну призначити Верланова головою Державної податкової служби.

Останній етап відбору відбувся незважаючи на те, що Окружний адміністративний суд Києва може його призупинити, як це вже сталося з конкурсом на голову Держмитниці.

Хто такий Сергій Верланов

Згідно з офіційною біографією, яка опублікована на сайті Мінфіну, Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2003 році він закінчив юридичний факультет цього університету за спеціальністю “правознавство”, а в 2008-му отримав ступінь кандидата юридичних наук.

Верланов з міністром фінансів Оксаною Маркаровою та іншими її заступниками / Фото: Oksana Markarova / Facebook

Після завершення навчання Верланов працював юрисконсультом ряду підприємств Львівської області. З листопада 2008-го до червня 2015 року працював юристом в PwC. У 2015-2017 роках був співголовою юридичної правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 Верланов є членом Громадської ради доброчесності та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера в юридичній фірмі Sayenko Kharenko. 26 липня 2018 року Верланова призначили заступником міністра фінансів України. У відомстві тоді відзначали, що він буде займатися податковою та митною політикою, реформою Державної фіскальної служби та митниці, а також фінансовими розслідуваннями. За словами Верланова, в Мінфіні він керує трьома великими департаментами і одним управлінням, в яких працює близько 150 осіб.

Під час роботи у відомстві Верланов виступав за реформування спрощеної системи оподаткування. На його думку, вона призводить до нерівності платників податків і шкодить підприємцям, оскільки бізнес, співробітники якого є фізособами-підприємцями, не може показати свою консолідовану звітність і залучити кредитні кошти для розвитку. Верланов також заявляв, що податок на виведений капітал зараз вводити не можна, оскільки це призведе до зменшення доходів держбюджету. При цьому кількість витрат, яку можна скоротити, дуже обмежена, відзначав він. Крім цього, заступник міністра підтримував впровадження інформаційної системи реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій E-Receipt, оскільки вона дозволить контролювати ланцюжки поставок, що допоможе боротися з контрабандою.