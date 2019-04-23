Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Польщі люди похилого віку отримають 13-ту пенсію

23.04.2019

В Польше старики получат 13-ю пенсиюВиплати повинні початися в травні.

З травня кожен польський пенсіонер отримає так звану 13-ту пенсію в розмірі 206,5 євро. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про «Пенсії плюс».

Додаткова пенсія в розмірі 1100 злотих брутто, є однією з пропозицій, поданих в рамках так званої п’ятірки Ярослава Качиньського, керівника правлячої в країні партії «Право і справедливість».

Президент Польщі зазначив, що підписання законопроекту є для нього «моментом великої радості і задоволення». За його словами, закон є ще одним елементом політики, орієнтованої на просоциальную діяльність».

Одержувачі допомоги «на руки» отримають 888 злотих і 25 грошів (206,5 євро). Виплати повинні початися в травні.

Читайте також:   Парламентські вибори в Таїланді відбудуться не пізніше лютого 2019
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *