Стало відомо про планування ще одного теракту на Шрі-Ланці

Планувалася атака на готель.



Прем’єр-міністр Шрі-Ланки Поранив Викрамасингхе заявив, що терористи планували атаку на четвертий готель, але вона не вдалася.

Він не уточнив, про який готелі йдеться і яким чином вдалося перетворити теракт. За словами Викрамасингхе, зараз триває розслідування, влада вживають заходів обережності.

Викремесингхе додав, що багато терористи-смертники були упізнані, але не всі. Він повідомив, що правоохоронці все ще шукають можливих підозрюваних. Поки що були заарештовані тільки громадяни Шрі-Ланки.

Раніше прем’єр-міністр заявив, що теракти можна було б запобігти, оскільки була інформація про їх ймовірності. Однак, за його словами, з-за поганої комунікації між відомствами не вдалося уникнути трагедії.