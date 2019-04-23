Розпуск Ради президентом Зеленським – фейк: у штабі політика зробили заяву

Інформація про консультації штабу переможця президентських виборів Володимира Зеленського з народом про можливий розпуск Верховної Ради не відповідає дійсності.

Зокрема, в неофіційному співтоваристві в підтримку Зеленського у Facebook з’явився раніше опитування про ставлення українців до розпуску парламенту.

«Ви підтримуєте достроковий розпуск Ради?» – наголошується в одному з постів.

Втім, судячи з публікації з офіційної сторінки новообраного глави держави, ці відомості є фейком. У повідомленні йдеться про те, що група в Facebook «Володимир Зеленський – Слуга народу» не має жодного стосунку до публічної позиції команди політика.

«Використовуйте для своїх публікацій тільки ОФІЦІЙНІ джерела інформації Команди Зеленського», — підкреслили у кандидата в президенти.