Луцького суддю-хабарника відсторонили від роботи

Суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука відсторонили від правосуддя до завершення кримінального провадження.

Вища рада правосуддя 23 квітня розглянув клопотання керівника САП Назара Холодницкого про тимчасове відсторонення судді у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Ющук звинувачується у вимаганні хабара за вплив на колегу – суддю цього ж суду у справі про адміністративне правопорушення, а саме керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

На початку травні минулого року ВСП задовольнив клопотання і тимчасово, до 20 травня 2018 року включно, відсторонив суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука. Пізніше тимчасове відсторонення продовжили ще на два місяці.

Зазначається, що суддя неодноразово ігнорував виклики прокурора прибути для вчинення процесуальних дій. Зокрема, Ющук не з’явився вручення йому копії клопотання від 14 серпня 2018 року про тимчасове відсторонення його від правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Крім того, клопотання прокурора вмотивовано встановленими обставинами порушення Ющуком обов’язків, встановлених постановами Солом’янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу і продовження терміну такого запобіжного заходу.

ВСП задовольнив клопотання і тимчасово відсторонити суддю Олега Ющука від правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.