У Раді хочуть обійти медреформу і зберегти лікарні для еліти – Супрун

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який залишить закритим доступ звичайних громадян до елітних медустановам типу «Феофанії».

За її словами, так депутати відреагували на плани Моз створити в Україні «єдиний медичний простір», коли всі відомчі медзаклади, такі як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, стануть відкритими для всіх громадян.

«Будь-який пацієнт зможе потрапити у будь-яку медустанову за направленням сімейного лікаря. Зокрема в те, де лікуються депутати. Зокрема в лікарні «Феофанія», — пояснює в. о. міністра.

Вона розповіла, що члени фракцій БПП, «Народного фронту», «Батьківщини» і групи «Воля народу» зареєстрували в парламенті законопроект, мета якого зробити такі заклади недосяжними для трансформації системи охорони здоров’я.

«Ініціатори законопроекту пропонують залишити для медустанов Державного управління справами та Національної академії медичних наук все без змін — щоб вони і надалі фінансувалася за окремою статтею видатків бюджету і надавали медичні послуги тільки для «своїх», — обурюється Супрун.