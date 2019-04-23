«Через пару годин мені зателефонував Вакарчук»: як співак відреагував на жарт про нього і Зеленском

Український журналіст і блогер Роман Шрайк розмістив у соцмережі політичну жарт про музиканта Святослава Вакарчука.
Вакарчук її прочитав і навіть зателефонував журналісту, щоб прокоментувати, повідомляє UAportal.
«Зараз сидить такий Святослав Вакарчук, дивиться на рейтинги Зеленського і журиться: «на його місці міг бути я!» А потім читає в Фейсбуці, що пишуть про Зеленського, і радіє: «на його місці міг бути я!», — написав Він у Твіттері.
Зараз сидить такий Святослав Вакарчук, дивиться на рейтинги Зеленського і журиться: «на його місці міг бути я!»
А потім читає в Фейсбуці, що пишуть про Зеленського, і радіє: «на його місці міг бути я!»
— Роман Шрайк (@RomanShrike) 25 березня 2019 р.
23 квітня журналіст у своєму телеграм-каналі розповів про те, як музикант відреагував на цей анекдот.
«Не так давно я розмістив в Твіттері жартівливий пост про те, про що думає Вакарчук, дивлячись на Зеленського. Через пару годин мені зателефонував Святослав і запевнив, що ні про що не шкодує», — розповіла Шрайк.
Він додав, що охоче вірить Вакарчуку, але склалося враження, що в парламентській кампанії музикант братиме участь куди активніше, ніж в президентській.