У передмісті Парижа спалахнула пожежа біля резиденції французьких королів Версаль (відео)

У Парижі знову пожежа – цього разу вогонь спалахнув поблизу колишньої резиденції французьких королів Версаль. Загоряння виникло в автомайстерні, що розташована на території палацу.

Користувачі у соцмережах публікують фото та відео з місця пожежі. Правоохоронці оточили місце загоряння і просять жителів не наближатися до кінця рятувальних робіт.

У місцевій поліції уточнюють, що вогонь справді спалахнув на вулиці Рю дю Парк де Клані, де і розташований Версаль, однак сама пам’ятка від вогню не постраждала.

Згодом видання Actu повідомило, що на місце події прибули 86 вогнеборців та 20 автомобілів рятувальної служби. Через півтори години вони загасили пожежу. Повідомляється про одну постраждалу людину, її доправили у лікарню.



У Парижі на території Версалю спалахнула пожежа/ Фото з соцмереж

Лише кілька днів тому світ шокувала величезна пожежа у Парижі. Горів Нотр-Дам – вогонь там спалахнув надвечір 15 квітня. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня. Вогонь безповоротно знищив велику частину внутрішніх конструкцій Собору, також обвалилася частина шпилю та дах. Проте, завдяки злагодженій і чіткій роботі пожежників, вдалося зберегти кам’яну частину храму, каркас та дві вежі.

Чим відомий французький Версаль?Це колишня резиденція французьких королів у Версалі. Його побудували у стилі класицизму у 1661-1710 на місці замку Людовика ХІІІ. Тоді над будівництвом всього комплексу разом із садами працювали найкращі французькі архітектори. Двір короля став єдиним центром життя королівства, а король практично його не полишав.

Версаль, апартаменти короля

Палацовий комплекс мав символізувати могутність, велич та багатство нової Франції епохи абсолютної монархії. Три проспекти, що ведуть до замку, мали бути не тільки завершенням палацової перспективи, але й продемонструвати досягнення у розвитку транспортної системи королівства. Дзеркальна галерея втілювала не лише нові художні рішення або підкреслити велич короля, але й показати високі досягнення скляної промисловості королівства. А велика кількість фонтанів Версальського саду мала продемонструвати високі технічні, особливо у важливій для тогочасної економіки гідравліці, досягнення.

Джерело – 24tv.ua