У Празі виселяють мешканців одного з «росіян» будинків

Дипломатичне здавали житло в оренду.



Десяткам мешканців одного будинку в Празі, які знаходяться в розпорядженні посольства Росії, загрожує виселення.

Жителі, більшість з яких є російськими громадянами і орендують житло в будинку десятки років, отримали повідомлення, що повинні покинути приміщення до 20 травня. Приводом для виселення стала планована реконструкція будівлі. Мешканці звернулися за допомогою до президента Чехії Мілоша Земану.

На початку минулого місяця чеські ЗМІ повідомили, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир у чотирьох будинках в районі Прага 6, призначених для російських дипломатів.

Квартири в чотирьох будинках належать чеському державі та надані російському посольству для дипломатів на невизначений період часу ще до падіння комунізму в 1989 році, підтвердили в МЗС Чехії.

При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго живуть за цією адресою і скільки платять за оренду, йдеться в матеріалі.

МЗС Чехії висловив у зв’язку з цим протест і зажадав від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Олександра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства.