Разумков розповів, як Порошенко нашкодив Зеленському після виборів

Навіть усвідомивши свою поразку Володимиру Зеленському у другому турі, чинний президент Петро Порошенко не може гідно піти з посади

21 квітня українці проголосували за нового лідера країни. Дмитро Разумков, політтехнолог команди Зеленського, розповів про маніпуляції практичне колишнього президента на своїй сторінці в Facebook. Поки ЦВК рахує голоси, Петро Порошенко продовжує шкодити конкуренту.

«Йдучи йди», — звернувся експерт до глави держави. Він нагадав, що Петро Порошенко після оголошення екзит-полів визнав свою поразку і вибору українців. Нерозумно було б цього не зробити, адже Володимир Зеленський відірвався майже в три рази. Незважаючи на це, гарант «продовжує набирати в черпачок коричневу рідину і виливати її за комір Володимиру Олександровичу. Це унікальний випадок, коли у влади не винні «папєрєднікі», а «наступники», які ще навіть не приступили до виконання своїх обов’язків», — підкреслив Дмитро Разумков.

За словами політтехнолога, першим «черпачком» бруду в бік Володимира Зеленського стало рішення суду за націоналізацію «Приватбанку». Він нагадав, що Петро Порошенко довго хвалився судовою реформою. Але тепер його рішення визнали незаконним.

«Виходячи з цього є чотири варіанти, або хтось з «кураторів АП по судах» домовився з Коломойським, або так підклали свиню новому президенту, або ніхто систему не зміг до кінця реформувати, і вона така як була, або націоналізація була здійснена з порушеннями процедур. Питання: при чому тут Зеленський?» – поцікавився Дмитро Разумков.

Другим «черпачком» стали натяки Петра Порошенка, мовляв, українцям необхідно захищати європейський вибір України від «реваншистів». Представник Зеленського зазначив, що комік обламав спроби президента виставити власних спаринг-партнерів: «Треба захищати від корупції, від схем, від кумівства, від мародерства в армії, від багато ще чого. А ось з вектором розвитку країни все зрозуміло – це шлях у Європу, і тут Україна зробила своє остаточне рішення».

Третім ударом по Зеленському, за словами експерта, стали передбачення Петра Порошенка рішень Конституційного суду. Нещодавно президент припустив, що відомство скасує електронне декларування, що призведе до втрати безвізового режиму. Дмитро Разумков нагадав, що саме Петро Порошенко обрав половину суддів. Політтехнолог і команда гумориста чекають від гаранта вибачень «за Гладковских, за борди з Путіним, за образи 73% виборців країни, за скасування статті про незаконне збагачення і за багато чого іншого». Вони очікують нової бруду від Петра Порошенка і готові йому протистояти.